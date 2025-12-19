Новый год-2026
19 декабря 2025 в 19:52

Мошенники заработали на «балалайках и гуслях» больше 40 млн рублей

В Москве троих аферистов задержали по делу о хищении музоборудования на 43,5 млн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве задержали трех человек, которые подозреваются в мошенничестве с арендой музыкального оборудования, сообщает пресс-служба МВД. Ущерб от их преступной деятельности составил 43,5 млн рублей. Всю технику удалось вернуть законному владельцу.

Инициатором противоправной схемы выступил 30‑летний ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Ставропольского края. Он вовлек в свою деятельность двух подельников. Ключевым этапом стало установление контакта с представителем компании — владельца сетевого концертного оборудования, — сказано в публикации.

Организатор вышел на руководство фирмы, представившись арендатором. Мошенник настоял на заключении договора аренды концертного оборудования, но возвращать его не собирался. После получения имущества двое соучастников вывезли его со склада предприятия на Алтуфьевском шоссе в заранее подготовленное помещение. Также они повредили и скрыли серийные номера музыкальных систем с целью дальнейшей продажи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний молодой человек предстанет перед судом за обман шестерых пенсионеров на сумму свыше 6 млн рублей. По данным следствия, мужчина работал на телефонных мошенников. Аферисты под видом сотрудников различных госорганов и силовых структур обзванивали пожилых граждан и убеждали их отдать сбережения курьеру.

