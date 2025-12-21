Новый год-2026
21 декабря 2025 в 20:07

В Кремле рассказали о выгодах сотрудничества с США

Песков: Россия и США могут реализовать множество взаимовыгодных проектов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Между Россией и Соединенными Штатами сейчас может быть реализовано множество взаимовыгодных проектов, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что данное сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования на Украине, несмотря на желание Вашингтона рассматривать эти темы в едином комплексе.

Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными. И российская сторона считает, что на повестке дня могут быть очень много взаимовыгодных проектов, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва готовит контакты с американской переговорной группой для обсуждения итогов работы Вашингтона с Киевом и Евросоюзом. Так он прокомментировал информацию о том, что предполагаемая встреча может состояться в Майами. При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия готовится сотрудничать с США в Арктике.

Россия
США
Дмитрий Песков
Украина
