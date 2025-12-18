Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:33

Песков ответил на вопрос о подготовке встречи с американцами в Майами

Песков: Кремль готовит контакты с США по урегулированию украинского кризиса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва готовит контакты с американской переговорной группой для обсуждения итогов работы Вашингтона с Киевом и Евросоюзом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что предполагаемая встреча может состояться в Майами, передает ТАСС.

Мы действительно занимаемся подготовкой встречи, определенных контактов с нашими американскими визави. С тем, чтобы получить информацию об итогах, которая была проделана американцами с европейцами и Украиной, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее о возможной встрече представителей России и США в Майами сообщило Politico. По данным издания, мероприятие может пройти на грядущих выходных.

Тем временем портал Axios сообщил, что украинская делегация во главе с руководителем СНБО Рустемом Умеровым проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером на текущей неделе. Ожидается, что встреча также состоится в Майами.

Тем временем Песков заявил, что визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается. При этом он отметил, что американский политик с каждым новым контактом все лучше понимает позицию Москвы по вопросу Украины.

Дмитрий Песков
Кремль
США
Россия
переговоры
Украина
Евросоюз
Майами
