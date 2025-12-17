Песков рассказал, приедет ли Уиткофф в Россию на текущей неделе Песков: визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что американский политик с каждым новым контактом все лучше понимает позицию Москвы по вопросу Украины, передает ТАСС.

Нет, на этой неделе это не планируется, — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, но обладает наилучшими качествами для переговоров. Он пояснил, что его спецпосланник, ранее работавший в сфере недвижимости, выделяется характером среди других переговорщиков, с которыми для заключения сделки «приходится развязать третью мировую».

До этого портал Axios сообщил, что США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса. Там отметили, что американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину. Тем временем Трамп указал, что в настоящее время Россия хочет завершения конфликта на Украине.