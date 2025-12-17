Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:27

Песков рассказал, приедет ли Уиткофф в Россию на текущей неделе

Песков: визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что американский политик с каждым новым контактом все лучше понимает позицию Москвы по вопросу Украины, передает ТАСС.

Нет, на этой неделе это не планируется, — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, но обладает наилучшими качествами для переговоров. Он пояснил, что его спецпосланник, ранее работавший в сфере недвижимости, выделяется характером среди других переговорщиков, с которыми для заключения сделки «приходится развязать третью мировую».

До этого портал Axios сообщил, что США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса. Там отметили, что американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину. Тем временем Трамп указал, что в настоящее время Россия хочет завершения конфликта на Украине.

Россия
Дмитрий Песков
США
Стив Уиткофф
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы, как избежать сухости рук зимой
Пушков раскрыл, почему Лондон активно выступает за кражу российских активов
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.