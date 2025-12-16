Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Россия хочет завершения конфликта на Украине. Эти слова прозвучали во время трансляции его выступления в Овальном кабинете Белого дома.

В данный момент Россия хочет добиться этого (завершения конфликта. — NEWS.ru), — сообщил Трамп.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Кроме того, американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, ключевое значение имела встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.