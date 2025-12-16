Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 04:39

Трамп рассказал о позиции России по украинскому конфликту

Трамп: Россия хочет завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Россия хочет завершения конфликта на Украине. Эти слова прозвучали во время трансляции его выступления в Овальном кабинете Белого дома.

В данный момент Россия хочет добиться этого (завершения конфликта. — NEWS.ru), — сообщил Трамп.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Кроме того, американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, ключевое значение имела встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Дональд Трамп
Украина
Россия
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине
Орбан предсказал крах бельгийской экономики из-за российских активов
Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше
Качалина, Майорова, Шпаликова: взлет и закат актрис 1990-х, кто их довел
Юристы нашли грубую судебную ошибку в деле Долиной
Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы
Названы главные причины повышения уровня тромбоцитов
Трамп рассказал о позиции России по украинскому конфликту
Бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск
Психолог объяснила, как избежать ссоры за новогодним столом
Лукашенко раскрыл планы на телефонный разговор с Трампом
Лидеры ЕС захотели отправить на Украину многонациональные силы
Бывший министр спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.