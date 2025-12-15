Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:50

В США связали перспективы мира на Украине с переговорами с Россией

Обозреватель Гилл: исход кризиса на Украине решат контакты России и США

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами, заявил в беседе с ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл. По его словам, ключевое значение имела встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Обозреватель отметил, что контакты могли оказаться существенно более результативными, чем это было представлено в средствах массовой информации. По его оценке, переговоры носили содержательный характер и были сосредоточены не только на общих принципах урегулирования. В то же время обозреватель обратил внимание на расхождения в оценках прошедшей встречи в западных медиа.

Хотя многие СМИ представили эту встречу как нерезультативную, есть основания полагать, что достигнуто гораздо больше, и мы увидим конкретные результаты в ближайшие месяцы, — заключил Гилл.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переговоры американской и украинских делегаций в Берлине были сложными. В публикации сказано, что Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения. В статье говорится, что переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать «перетягивание каната». США призывают к оперативным действиям, тогда как украинское руководство и ряд европейских стран указывают на несогласованные вопросы, требующие разрешения.

переговоры
Россия
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог рассказала, почему так важно менять зубную щетку после простуды
Пять человек отравились токсичными парами на кубанском заводе
Политолог объяснил, почему Украине не видать места в НАТО
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.