В США связали перспективы мира на Украине с переговорами с Россией

В США связали перспективы мира на Украине с переговорами с Россией Обозреватель Гилл: исход кризиса на Украине решат контакты России и США

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами, заявил в беседе с ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл. По его словам, ключевое значение имела встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Обозреватель отметил, что контакты могли оказаться существенно более результативными, чем это было представлено в средствах массовой информации. По его оценке, переговоры носили содержательный характер и были сосредоточены не только на общих принципах урегулирования. В то же время обозреватель обратил внимание на расхождения в оценках прошедшей встречи в западных медиа.

Хотя многие СМИ представили эту встречу как нерезультативную, есть основания полагать, что достигнуто гораздо больше, и мы увидим конкретные результаты в ближайшие месяцы, — заключил Гилл.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переговоры американской и украинских делегаций в Берлине были сложными. В публикации сказано, что Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения. В статье говорится, что переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать «перетягивание каната». США призывают к оперативным действиям, тогда как украинское руководство и ряд европейских стран указывают на несогласованные вопросы, требующие разрешения.