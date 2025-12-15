Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:06

В США одним словом описали переговоры с Украиной в Берлине

WSJ: переговоры США и Украины в Берлине оказались сложными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Переговоры американской и украинских делегаций, которые прошли в Берлине, были сложными, сообщает Wall Street Journal. В публикации сказано, что Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения.

Один из источников, знакомый с ходом воскресных переговоров, охарактеризовал их как сложные, отметив, что американская сторона, по всей видимости, не желает идти на компромисс по проекту мирного соглашения, — сказано в материале.

В статье говорится, что переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать перетягивание каната. США призывают к оперативным действиям, тогда как украинское руководство и ряд европейских стран указывают на серьезные несогласованные вопросы, требующие разрешения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна до сих пор не получила от Соединенных Штатов официального ответа на свои предложения по мирному плану. Глава государства сообщил, что, хотя и слышал некоторые сигналы через переговорную команду, он все еще ожидает реакции и готов к диалогу.

