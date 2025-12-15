Новый год-2026
15 декабря 2025 в 15:20

В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины

Депутат Миронов: гарантии безопасности Украины заключаются в ее денацификации

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Зеленский пришел к власти на обещаниях мира в Донбассе, но подло и жестоко обманул народ Украины. Врал он людям и тогда, когда уверял, что вступление в НАТО сделает страну безопаснее. Уверен, он понимал, что это ложь, но повторял ее вслед за своими хозяевами и украинскими нациками, которые мечтают уничтожить Россию при помощи Запада, — сказал Миронов.

Депутат отметил, что одной из задач специальной военной операции было обеспечение нейтрального статуса Украины. Сегодня эта цель почти достигнута, так как вопрос вступления страны в НАТО «фактически закрыт», добавил он.

Главная гарантия безопасности для Украины — в ее денацификации и избавлении от национал-предателей, — заключил парламентарий.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Киев получит филькину грамоту в качестве гарантий безопасности от США. По его мнению, переговорный процесс по урегулированию конфликта идет сложно, а ключевым препятствием для мира остаются требования Зеленского к НАТО.

