15 декабря 2025 в 13:18

Стало известно, какие гарантии безопасности Украина может получить от США

Политолог Дудаков: Киев получит филькину грамоту вместо гарантий безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев получит филькину грамоту в качестве гарантий безопасности от США, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, переговорный процесс между сторонами идет сложно. Он отметил, что ключевым препятствием остается требование президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях, аналогичных Пятой статье о коллективной обороне НАТО.

Переговоры между украинскими и американскими представителями идут довольно сложно. Противоречий много. Это вопрос будущего статуса Украины по итогам конфликта, признания территориальных потерь, вывода войск из Донбасса и так далее. Зеленского удалось проломить в истории с членством в НАТО. В обмен он требует каких-то гарантий безопасности а-ля Пятая статья Альянса. Очевидно, что этого не случится. Максимум, что американцы могут предложить, это некая филькина грамота на уровне того, что было подписано еще администрацией Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) с Украиной в 2024 году, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что целью европейских сторонников продолжения конфликта является затягивание переговорного процесса. По мнению политолога, эта стратегия проигрышна, так как у Запада и Киева нет реальных возможностей изменить ситуацию на поле боя.

Переговорный фон между США и Украиной осложняет тот факт, что все это происходит в Берлине, на территории «европейской партии войны», которая пытается негативно повлиять на этот процесс. Их цель — затянуть его. Эта долгосрочная стратегия в любом случае проигрышна для ястребов на Западе и в Киеве, потому что у них нет реальных возможностей на текущий момент переломить ситуацию на поле боя, — резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

