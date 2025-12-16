На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России

США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса, сообщает издание Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника. По его информации, американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину.

Миссия состоит в том, чтобы разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс, — говорится в материале.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США видения мирного плана по итогам консультаций украинского президента Владимира Зеленского с американской администрацией в Берлине. Так он ответил на вопрос о том, ведет ли команда спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа какие-либо переговоры с Москвой.

Кроме того, информированный источник сообщил, что Соединенные Штаты требуют полного вывода украинских войск из Донбасса на переговорах с Украиной. Утверждается, что в данной ситуации американские представители фактически поддерживают российскую позицию.