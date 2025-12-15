Новый год-2026
15 декабря 2025 в 13:12

В Кремле объяснили, чего ждет Россия от США после переговоров в Берлине

Песков: Россия ждет от США видение мирного плана после переговоров в Берлине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия ожидает от США видение мирного плана по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с членами американской администрации в Берлине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, проводит ли команда спецпосланника главы США Стива Уиткоффа какие-либо консультации с Москвой, передает РИА Новости.

Работа ведется <...> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков объяснил, возможно ли урегулирование украинского кризиса до католического Рождества, которое отмечают по всему миру 25 декабря. По словам представителя Кремля, говорить о возможных сроках разрешения конфликта — это неблагодарное занятие.

До этого американский политический обозреватель Стив Гилл выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и США. Эксперт считает, что ключевое значение имела встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

