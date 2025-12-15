Песков раскрыл, возможно ли решить конфликт на Украине до 25 декабря

Говорить о сроках разрешения конфликта на Украине — неблагодарное дело, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, возможно ли урегулирование кризиса до католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, передает ТАСС.

Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом, — сказал Песков.

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами. Он считает, что ключевое значение имела встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

До этого Уиткофф заявил, что делегациям Украины и Соединенных Штатов удалось достичь прогресса на переговорах, прошедших в Берлине. В ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам спецпосланника президента США, стороны провели обстоятельные дискуссии.