Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:04

Песков раскрыл, возможно ли решить конфликт на Украине до 25 декабря

Песков назвал разговор о сроках решения конфликта на Украине неблагодарным делом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Говорить о сроках разрешения конфликта на Украине — неблагодарное дело, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, возможно ли урегулирование кризиса до католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, передает ТАСС.

Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом, — сказал Песков.

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами. Он считает, что ключевое значение имела встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

До этого Уиткофф заявил, что делегациям Украины и Соединенных Штатов удалось достичь прогресса на переговорах, прошедших в Берлине. В ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам спецпосланника президента США, стороны провели обстоятельные дискуссии.

Россия
Дмитрий Песков
США
Украина
сроки
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько лет грозит убившему родителей из-за кредитов сыну
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.