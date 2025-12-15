Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах делегаций Украины и США в Берлине

Делегациям Украины и Соединенных Штатов удалось достичь прогресса на переговорах, прошедших в Берлине, написал в социальной сети X специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам Уиткоффа, стороны провели обстоятельные дискуссии.

Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — говорится в сообщении.

Уиткофф добавил, что в общей сложности переговоры продлились более пяти часов. Участие в них приняли президент Украины Владимир Зеленский, а также зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что встреча представителей США и Украины, вероятно, не принесет долгожданного прорыва в урегулировании конфликта. Он предположил, что Зеленский и лидеры Евросоюза могут попытаться навязать свои условия США.