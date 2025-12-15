Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:13

Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине

Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах делегаций Украины и США в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Делегациям Украины и Соединенных Штатов удалось достичь прогресса на переговорах, прошедших в Берлине, написал в социальной сети X специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В ходе беседы обсуждался американский мирный план из 20 пунктов. По словам Уиткоффа, стороны провели обстоятельные дискуссии.

Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — говорится в сообщении.

Уиткофф добавил, что в общей сложности переговоры продлились более пяти часов. Участие в них приняли президент Украины Владимир Зеленский, а также зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что встреча представителей США и Украины, вероятно, не принесет долгожданного прорыва в урегулировании конфликта. Он предположил, что Зеленский и лидеры Евросоюза могут попытаться навязать свои условия США.

США
Стив Уиткофф
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
Германия
ФРГ
Берлин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика
Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС
В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США
Силы ПВО сбили над Россией 130 беспилотников за ночь
Как быстро снять похмелье: 10 действенных народных методов
Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми
Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
Офтальмолог назвал банальные симптомы опасного заболевания
Япония впервые за полвека может лишиться всех панд
Горы снега, ледяные дожди: синоптики удивили прогнозом на Новый год
Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след
Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость
«Бродячий цирк»: на Западе высказались о переговорах с Россией
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне
Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит самовольное размещение рекламы в лифте
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно
Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.