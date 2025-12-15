Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:48

США потребовали от Украины вывести ВСУ из Донбасса

Соединенные Штаты на переговорах с Украиной требуют полного вывода украинских войск с территории Донбасса, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информированный источник. В этой ситуации американские делегаты находятся на стороне России, говорится в материале.

Второй этап диалога между представителями Вашингтона и Киева стартовал 15 декабря в Берлине. От Украины на переговоры приехал президент страны Владимир Зеленский, а американскую сторону представляет спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл заявил, что шансы на мирное разрешение кризиса на Украине определяются результатами прямых российско-американских переговоров. По его мнению, центральную роль в этом процессе сыграла встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не ведут с Россией дискуссий о новых инициативах по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва ждет итогов консультаций, которые проводят делегации США и Украины.

США
Украина
Донбасс
ВСУ
переговоры
