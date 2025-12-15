Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине

США сейчас не обсуждают с Россией новые предложения по урегулированию украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва ожидает результатов переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Украины.

Нет, не обсуждает, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что говорить о сроках разрешения конфликта на Украине — неблагодарное дело. Так он ответил на вопрос, возможно ли урегулирование кризиса до католического Рождества, которое отмечают 25 декабря.

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что встреча спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя лидера США Джареда Кушнера с украинским президентом Владимиром Зеленским, вероятно, не принесет долгожданный прорыв в мирном урегулировании конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план по Украине неприемлемые для Москвы предложения. Он считает, что глава государства тем самым саботирует мирный процесс.