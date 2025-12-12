Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах Ушаков: Зеленский пытается протолкнуть в план США неприемлемые для России пункты

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план неприемлемые для Москвы предложения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, политик тем самым саботирует мирный процесс.

Мы пока эти бумаги, которые сейчас составляются, с учетом замечаний европейцев и украинцев, не видели, но вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер, — добавил Ушаков.

До этого украинский чиновник сообщил, что новая версия мирного плана Соединенных Штатов по Украине включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Эту тему обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в рамках телефонных переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу за несговорчивость. В беседе с журналистами он отметил, что всем людям, кроме Зеленского, нравятся условия предложенной Вашингтоном мирной сделки.