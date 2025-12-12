Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 19:40

Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах

Ушаков: Зеленский пытается протолкнуть в план США неприемлемые для России пункты

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план неприемлемые для Москвы предложения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, политик тем самым саботирует мирный процесс.

Мы пока эти бумаги, которые сейчас составляются, с учетом замечаний европейцев и украинцев, не видели, но вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер, — добавил Ушаков.

До этого украинский чиновник сообщил, что новая версия мирного плана Соединенных Штатов по Украине включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Эту тему обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в рамках телефонных переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу за несговорчивость. В беседе с журналистами он отметил, что всем людям, кроме Зеленского, нравятся условия предложенной Вашингтоном мирной сделки.

Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч новых Lada Granta
Как выбрать подарок по гороскопу: для Крысы, Лошади, Собаки и других знаков
Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой
Стало известно, с кем Умеров тайно встречался в США
Как украсить стол на новый, 2026 год, чтобы символ года остался доволен
Бельгия одобрила долгосрочную заморозку российских активов
Том Круз остался без съемок фильма в космосе из-за Трампа
Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей
«Приехали большие чины»: подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ
Россиян предупредили об опасности одного ресторанного блюда
«Не стыдно было?»: Тихонов преподал урок истории «вякающему» шведу
Пьяный эксгибиционист выломал дверь и напугал студентов вуза
Мясников назвал тревожную причину онемения рук
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Общество

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.