«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ

Публичное обсуждение Евросоюзом вопроса об изъятии замороженных российских активов — это позор, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, страны-члены ЕС, продвигающие данную инициативу, стали организованной преступной группировкой.

Евросоюз не то что российские активы, они всю Россию в покое не оставят, пока они живы в политическом смысле. Это персонажи, которые впервые в мировой истории занимаются публичным обсуждением деталей грабежа суверенного государства, ни капельки не стесняясь. Грабеж суверенных активов суверенного государства — это разбой. Это не просто позор, это вообще невиданное в истории современного общества. Разумные люди в мире видят, что европейская цивилизация — это воровской сходняк. Только такие встречи обычно проходят на хатах, скрытно, в полуподпольном и подпольном виде. Тут это делается под телекамерами, обсуждается на весь мир, ищется наилучший способ похищения чужих денег, — высказался Климов.

Как сообщалось ранее, Евросоюз опасается, что Россия может конфисковать западные активы на своей территории, если страны Запада решат использовать замороженные российские средства для кредита Украине. По их мнению, первым может пострадать бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится почти €260 млрд российских активов.