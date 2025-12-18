Макрона и Туска «атаковали» на саммите ЕС по Украине Макрона и Туска испугали микрофоны журналистов на саммите Евросоюза по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза по Украине пожаловались на «нападение» со стороны журналистов, осадивших их микрофонами, передает РИА Новости. Французский лидер выразил недовольство тем, что микрофоны не были закреплены и постоянно двигались, не давая ему сконцентрироваться. Туск в свою очередь прямо обратился к репортерам с призывом не нападать на него.

Пожалуйста, не нападайте на меня, — попросил он журналистов.

Ранее Макрон во время государственного визита в Китай ускользнул от сотрудников местной службы безопасности, чтобы пообщаться со студентами у Сычуаньского университета в Чэнду. Неожиданный маневр французского лидера застал врасплох китайскую охрану, которая пыталась догнать его.

До этого французский военнослужащий демонстративно покинул сцену во время речи Макрона о планах расширения армии. Инцидент произошел в момент, когда глава государства говорил о введении добровольной военной службы для усиления «способности нации к сопротивлению».