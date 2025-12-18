Стало известно, какие темы могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе

Лидеры Евросоюза на предстоящем саммите в Брюсселе обсудят внутренние экономические проблемы и идею создания объединения стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5, C5), предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, открыто об этом заявлено не будет, но у глав европейских государств есть понимание, что прежний мир и влияние их союза закончились.

Будут ли европейцы обсуждать вопросы конфискации наших активов, или не будут, увидим в течение дня. Здесь главное — сама цель обсуждений — оказать давление на Россию. Кроме того, как бы они там ни уклонялись от внутренней проблематики, связанной с рецессией экономики Германии, сложностями других стран, им что-то надо предпринимать. Есть некоторое понимание, что прежний мир закончился, и в новом влияние ЕС уже не будет таким сильным. Экономическая мощь Евросоюза снизилась. Мимо их внимания не прошли идеи американцев о создании C5 на замену G7, в которой нет места Европе. Вот эти вопросы они будут обсуждать, но в публичное пространство вряд ли их вынесут, — пояснил Светов.

По его мнению, попытки снизить зависимость от Китая не подкреплены реальными возможностями и лишь демонстрируют растерянность чиновников из ЕС. Политолог также подчеркнул, что заявления о самостоятельности от США не осуществимы в текущих реалиях.

От главы евродипломатии Каи Каллас звучат очень опасные заявления о том, что надо снижать зависимость от Китая. А как они будут ее снижать? Они не будут продавать в КНР свою продукцию, а куда ее денут? Дальше громкие заявления Фридриха Мерца (канцлер ФРГ. — NEWS.ru), что на американцев не надо надеяться, мы сами с усами. А средства-то вы откуда возьмете? А эту зависимость с США вы легко разорвать можете, когда по технологиям и по многим вещам зависите от Соединенных Штатов, — резюмировал Светов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что снятие с повестки в Евросоюзе вопроса об активах РФ — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в ЕС.