16 декабря 2025 в 13:28

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта медово-чесночная курица станет гвоздем программы новогоднего стола! Рассказываем простой рецепт праздничного горячего.

Его вкус — это безупречное сочетание карамельной сладости меда, пикантной остроты чеснока и горчицы с солоноватой нотой соевого соуса. Мясо под хрустящей золотистой кожей получается невероятно сочным и насыщенным.

Вам понадобится: 8 куриных бедер (или окороков), 4 ст. л. жидкого меда, 4–5 зубчиков чеснока (продавить), 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. оливкового масла, соль, черный перец, паприка. Промойте и тщательно обсушите куриные бедра бумажным полотенцем. В миске смешайте мед, чеснок, соевый соус, горчицу, масло и специи до однородного маринада. Обмажьте бедра маринадом со всех сторон, оставьте минимум на 30 минут, а лучше на ночь в холодильнике. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите бедра на противень, застеленный пергаментом, кожей вверх. Запекайте 45–65 минут (в зависимости от размера), периодически поливая выделившимся соком и маринадом.

Ранее стало известно, как приготовить отбивные из свинины с солеными огурцами: мясо с такой шапочкой идеально подойдет на Новый год.

