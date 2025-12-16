Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин

В качестве первого блюда на Новый год лучше выбрать холодец — это одна из самых безопасных и полезных традиционных закусок, заявила «Ридусу» диетолог Марина Макиша. Начать празднование также можно с нежирной рыбы или мяса.

Начинаем всегда именно с легких рыбных и мясных закусок. Холодец сюда подходит. Если снять с него жир при подаче на стол, это будет низкокалорийный белковый продукт. Именно с холодца и каких-то овощных закусок лучше начинать застолье. Добавить к нему 200 г овощей в любом виде — и у вас уже будет определенный объем пищи в желудке, — посоветовала Макиша.

Она напомнила, что традиционные салаты, в том числе оливье и селедка под шубой, содержат майонез и обилие жиров. В связи с этим их лучше употреблять осторожнее и только во второй части застолья. Врач добавила, что большинство людей переедают на Новый год. Однако, если после праздника сразу вернуться к нормальному режиму питания, то особых проблем не будет, заключила специалист.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова призвала не сочетать соленья и шампанское на Новый год — такая комбинация лишь усилит опьянение. Она отметила, что высокое содержание газов в напитке усиливает всасываемость этанола.