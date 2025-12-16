Новый год-2026
Стало известно, обжалует ли защита приговор Аглае Тарасовой

Защита не стала обжаловать приговор по делу Аглаи Тарасовой

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Защита не стала обжаловать приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, рассказал РЕН ТВ адвокат артистки Жанат Бекетов. По его словам, наказание уже вступило в законную силу.

Домодедовский городской суд приговорил Тарасову к трем годам лишения свободы условно. Во время таможенного досмотра в ее электронной сигарете нашли 0,38 грамма масла каннабиса.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что Тарасова в России зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.

Актрису задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе. По словам артистки, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.

До этого соседка Тарасовой рассказала, что актриса много работала и редко бывала дома. Женщина также посочувствовала ее сложной жизненной ситуации.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

