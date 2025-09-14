Соседка задержанной с наркотиками Тарасовой рассказала о жизни актрисы Соседка Тарасовой сообщила, что актриса много работала и часто была в отъезде

Задержанная с наркотиками актриса Аглая Тарасова много работала и часто отсутствовала дома, рассказала соседка знаменитости в интервью для программы «Ты не поверишь!». Женщина выразила сочувствие артистке, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации.

Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде <...>. Водитель у нее замечательный мужик, с ним вообще не забалуешь. А здесь она снимала жилье, она делала ремонт в своей квартире, — сообщила женщина.

Кроме того, поддержали знаменитость и коллеги-артисты. Актер Артем Быстров говорит о неудачном стечении обстоятельств. По мнению адвоката Кати Гордон, Тарасова совершила ошибку из-за незнания законодательства.

Ранее к знаменитости пришли в гости актеры Юрий Колокольников, сыгравший в нескольких голливудских картинах, и Филипп Ершов, известный по фильму «Гости из прошлого» и сериалу «Ольга». Журналисты заметили их у квартиры Тарасовой, которая проживает у Патриарших прудов. Давать какие-либо комментарии актеры отказались.