Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд

Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд Пудовкин: Долина не явилась в суд из-за выступления на концерте в Москве

Певица Лариса Долина не явилась на заседание в Верховный суд России, где рассматривается жалоба покупательницы ее квартиры Полины Лурье, поскольку выступает на «Главном новогоднем концерте» в Москве, сообщил «Фонтанке» ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, рабочий график артистки не изменился.

Пудовкин заверил, что график Долиной, несмотря на скандал, «не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения». При этом упоминания артистки на сайте «Главного новогоднего концерта» нет. В числе основного пула артистов указаны Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Алсу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Дубае отменили сразу четыре концерта Долиной на фоне скандала вокруг квартиры. По данным источника, также от выступления артистки отказались на семи новогодних корпоративах.

До этого адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.