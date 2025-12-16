Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом У Ларисы Долиной отменились четыре концерта и семь корпоративов на фоне скандала

В Дубае отменили сразу четыре концерта певицы Ларисы Долиной на фоне скандала вокруг квартиры в Москве, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, также от выступления артистки отказались на семи новогодних корпоративах.

Волна отмен выступлений Долиной последовала за решением Второго кассационного суда, отклонившего жалобу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Женщина осталась и без денег, и без жилья. Дело дошло до Верховного суда — сегодня, 16 декабря, состоится первое заседание по жилищному спору.

Ранее стало известно, что Верховный суд России проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Полины Лурье. Она будет доступна в мессенджере MAX и Telegram.

До этого адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.