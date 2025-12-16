Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:32

Верховный суд будет вести трансляцию заседания по делу о квартире Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Она будет доступна в мессенджере MAX и Telegram.

Верховный суд России сегодня рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Текстовая и видеотрансляция заседания будут доступны в официальных каналах ВС РФ в национальном мессенджере MAX и Telegram, — сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

До этого появилась информация, что суды в Санкт-Петербурге за 2024 и 2025 годы рассмотрели более 50 гражданских споров о возврате квартир прежним собственникам. Как отметила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, иски были удовлетворены в 29 случаях.

