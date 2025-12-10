В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»

Суды в Санкт-Петербурге за 2024 и 2025 годы рассмотрели более 50 гражданских споров о возврате квартир прежним собственникам, заявила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, иски были удовлетворены в 29 случаях.

За 2024 и 2025 годы районными судами нашего города было рассмотрено 52 подобных дела. Из них в 29 случаях иски были удовлетворены: покупатель возвращал квартиру, продавец возвращал деньги, — подчеркнула она.

При этом в 23 случаях в удовлетворении требований было отказано. Лебедева отметила, что в каждом конкретном деле суд исходит исключительно из того, что представляется сторонами и подтверждено материалами, а также как участники формулируют свои требования.

Ранее житель Москвы, продавший трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе еще в 2015 году, решил вернуть недвижимость по примеру ситуации с певицей Ларисой Долиной. Мужчина начал утверждать, что действовал под влиянием мошенников и не получил денег со сделки.

До этого семья москвички, воспитывающей 12-летнюю дочку с инвалидностью, лишилась единственного жилья после покупки квартиры в Жулебино за 12 млн рублей. Пенсионеры, у которых женщина приобрела недвижимость, заявили о мошенничестве и пытаются вернуть квартиру по «схеме Долиной».