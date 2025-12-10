Россиянин попытался провернуть схему Долиной, чтобы вернуть себе «трешку» Житель Москвы попытался вернуть проданную квартиру через суд по схеме Долиной

Житель Москвы, продавший трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе еще в 2015 году, решил вернуть недвижимость по схеме певицы Ларисы Долиной, сообщает Telegram-канал Mash. Покупателем была семья с двумя детьми. Мужчина утверждает, что действовал под влиянием мошенников и не получил денег со сделки.

Как уточнил канал, 38-летний также заявил, что находился в рабстве у некой женщины, которая не позволяла ему контролировать активы. При этом адвокат Андрей Откидач уверяет, что сделка была законной. Отец москвича считает, что его сын повел себя непорядочно. Он намерен встать на сторону жильцов в суде.

Ранее семья москвички Инны, воспитывающей 12-летнюю дочку с инвалидностью, лишилась единственного жилья после покупки квартиры в Жулебино за 12 млн рублей. Пенсионеры, у которых женщина приобрела недвижимость, заявили о мошенничестве и пытаются вернуть квартиру по схеме Долиной.

Вместе с этим появилась информация, что Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. В бюджет не поступило около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.