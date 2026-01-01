Новый год — 2026
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре Санкт-Петербурга мужчина напал на машину такси, сообщил Telegram-канал «112». Происшествие случилось утром 1 января. В автомобиле в этот момент находились две девушки, которые засняли все на мобильный телефон.

Водителю удалось дать отпор нападавшему. На видеозаписи видно, что мужчина пытался вытащить таксиста из машины. Однако водитель открыл дверь и повалил злоумышленника на проезжую часть. Информации об обращении в полицию или о возможных травмах водителя в настоящее время нет.

Ранее в парижском метро произошло нападение на двух пассажиров. Как сообщила прокуратура французской столицы, инцидент случился на третьей линии метрополитена. Мужчина атаковал людей с помощью молотка. Он быле задержан, а правоохранительные органы организовали проверку. Несколько дней назад на том же самом месте произошло другое нападение. Тогда ммигрант из Мали напал на девушек с ножом.

До этого в городе Ньютон-Ле-Уиллоус на севере Англии 20-летний мигрант из Афганистана напал на посетителей и сотрудников больницы Newton Community Hospital. Как сообщили в полиции, он использовал лом. Это произошло после того, как ему отказали в записи на прием к врачу. Сначала мужчина повредил стойку регистрации, а затем перешел к нападению на людей.

