Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста Мужчина напал на машину такси в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга мужчина напал на машину такси, сообщил Telegram-канал «112». Происшествие случилось утром 1 января. В автомобиле в этот момент находились две девушки, которые засняли все на мобильный телефон.

Водителю удалось дать отпор нападавшему. На видеозаписи видно, что мужчина пытался вытащить таксиста из машины. Однако водитель открыл дверь и повалил злоумышленника на проезжую часть. Информации об обращении в полицию или о возможных травмах водителя в настоящее время нет.

