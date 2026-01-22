Москалькова: Киев вернул тела двух военных, попавших в плен без ранений

Киев в рамках обмена вернул тела двух российских военных, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в Сети было опубликовано видео, на котором оба солдата без видимых травм сообщали о своем пленении.

В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих и этот факт был подтвержден украинским тг-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили и уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена, — рассказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что 16 января встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Женеве. Она передала ей несколько фактов, доказывающих военные преступления ВСУ в отношении российских военных.

Ранее Москалькова сообщала, что в Курской области в местах массовых захоронений нашли тела 524 погибших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат. По ее словам, страна собрала все силы и ресурсы, чтобы отыскать пропавших россиян: из 2173 курян нашли 1378 человек, 452 — продолжают оставаться в розыске, 343 — погибли.

До этого омбудсмен заявляла, что обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть возобновлены. При этом омбудсмен подчеркнула, что диалог Москвы и Киева по данному вопросу носит крайне тяжелый характер.