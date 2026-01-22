Бывший сотрудник СБУ раскрыл истинные причины дела против Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский будет торговаться с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, чтобы заручиться поддержкой ее сторонников в случае проведения президентских выборов, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, даже 10% голосов, которые предназначались Тимошенко как опытному и известному политику, помогут Зеленскому победить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Если речь будет идти между Зеленским и Залужным, то эти 10% — это очень весомый аргумент. И я думаю, что такой наезд на <…> Тимошенко — ее не арестуют, а может, конечно, даже и арестуют, — но это будет торг. Торг за то, куда пойдут ее голоса, голоса людей, которые ее поддерживают, — полагает Прозоров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо президента Украины за коррупционные преступления преследуют главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путаных фраз градоначальника во время публичных выступлений.