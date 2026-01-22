Раскрыто, какой срок получил бы Мартынов за убийство Лермонтова в 2026 году Юрист Русяев: в 2026 году убийца Лермонтова получил бы до 15 лет тюрьмы

Отставной майор Николай Мартынов мог быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет за убийство писателя Михаила Лермонтова, если бы их дуэль произошла в 2026 году, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, в наши дни подобные состязания не имеют юридической силы.

Если перенести дуэль Мартынова и Лермонтова в правовую реальность России 2026 года, первое, с чем пришлось бы столкнуться суду, — это полное отсутствие у дуэли какого бы то ни было юридического значения. Глава 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» содержит закрытый перечень таких обстоятельств, и согласие сторон на применение оружия в нем не упомянуто. С точки зрения квалификации, выстрел, приведший к гибели человека, при заранее согласованной встрече с оружием почти неизбежно подпал бы под часть 1 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти. Санкция на сегодняшний день предусматривает лишение свободы на срок 6–15 лет с возможным дополнительным ограничением свободы, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что в таких случаях ключевым является не намерение убить конкретного человека, а осознание возможности наступления летального исхода. По словам юриста, это служит достаточным основанием для установления прямого или косвенного умысла.

Возникает вопрос, могла ли дуэль быть интерпретирована как необходимая оборона. Российская судебная практика отвечает на него достаточно жестко. Необходимая оборона по ст. 37 УК РФ возможна только при защите от общественно опасного посягательства. В дуэли же обе стороны сами создают ситуацию опасности, договариваются о времени, месте и правилах применения оружия. Пленум Верховного Суда прямо указывает, что лицо, спровоцировавшее опасную ситуацию или согласившееся на нее, не вправе ссылаться на оборону. Аналогичным образом почти исключается и квалификация по ст. 107 УК РФ об убийстве в состоянии аффекта, — добавил Русяев.

Он указал, что факт дуэли не теряет своей значимости для суда при вынесении приговора. По словам Русяева, если будет установлено, что действия потерпевшего носили оскорбительный или провокационный характер и послужили причиной конфликта, суд может принять это во внимание как смягчающее обстоятельство в соответствии со ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание».

Ранее адвокат Дмитрий Григорьев заявил, что осужденные на пожизненное лишение свободы могут подать в суд прошение об изменении наказания. Однако, по его словам, решение о его удовлетворении или отклонении остается за судьей.