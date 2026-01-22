SHOT узнал, что Кокорин «забил» на коммунальные платежи SHOT сообщил о долге Кокорина в 65 тыс. рублей по коммунальным платежам

Telegram-канал SHOT сообщает, что у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина накопился долг в 65 тыс. рублей по коммунальным платежам за квартиру. По данным канала, речь идет о недвижимости площадью 210 квадратных метров в роскошном ЖК «Новый Арбат».

В материале сказано, что у Кокорина есть еще одна квартира площадью около 110 квадратных метров в ЖК «Гранд Парк». Он купил ее в 2011 году, когда представлял интересы московского «Динамо». По данным канала, такая квартира может стоить 60 млн рублей.

До этого сообщалось, что гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Анна Петрушина, которая также является матерью его младшей дочери, подала на спортсмена в суд с требованием о взыскании алиментов. Утверждается, что она хочет добиться уменьшения выплат в пользу бывших жен Аршавина. Суд удовлетворил иск Анны. Он постановил перераспределить доходы футболиста и выплачивать алименты на всех шестерых детей, включив в список и младшего ребенка.

