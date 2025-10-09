Новая девушка Аршавина придумала, как уменьшить его алименты бывшим

Гражданская жена и мать младшей дочери Андрея Аршавина, Анна Петрушина, подала в суд на экс-футболиста с иском о взыскании алиментов, сообщает Telegram-канал Mash на спорте. По информации журналистов, она пошла на такой шаг для уменьшения объема выплат бывшим женам своего возлюбленного.

Суд встал на сторону Анны и постановил перераспределить заработки Аршавина и выплачивать алименты на шестерых детей, включив в число получателей и младшего ребенка. Таким образом, 25% от его дохода будут разделены на большее количество частей, что уменьшит выплаты для старших детей.

До Петрушиной, с 2016 по 2019 год, Аршавин состоял в браке с Алисой Казьминой, которая родила ему дочь Есению, до этих отношений с 2004 года по 2013-й он бы в браке с Юлией Барановский, которая воспитывает троих общих детей: Яну, Артема и Арсения. В конце сентября спортсмен подал на первую жену в суд с требованием изменить размер алиментов.

Ранее сообщалось, что после развода с Аршавиным у Алисы Казьминой развилось тяжелое аутоиммунное заболевание, приведшее к разрушению тканей носа и потребовавшее 13 пластических операций. А дочь экс-супругов избил в торговом центре Санкт-Петербурга неизвестный, который сделал ей замечание за шумное поведение.