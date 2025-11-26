День матери
26 ноября 2025 в 15:19

Брокер ответил, как «бабушкинские схемы» с недвижимостью повлияют на рынок

Брокер Ракута: мошеннические схемы с пенсионерами снизят покупку жилья на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество сделок купли-продажи квартир в России может сократиться на 5–10% из-за опасений покупателей столкнуться с мошенническими схемами с участием пожилых продавцов, заявил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, многие клиенты теперь сомневаются при рассмотрении вариантов, где продавец старше 50 лет.

Сейчас есть опасения у многих покупателей недвижимости из-за нашумевшей мошеннической схемы, особенно если продавец старше 50 лет. После прецедента с певицей Ларисой Долиной суды повально стали вставать на сторону продавца. Многие сильно задумываются, идти на такую сделку или нет. Наверное, в процентном соотношении глобально эта история не сильно повлияет на рынок. Полагаю, на 5–10% максимум может сократиться число сделок. Люди либо отложат покупку жилья, либо подберут какую-то альтернативную квартиру, где, например, не будет возрастных продавцов, — пояснил Ракута.

Ранее многодетная мать из Красноярска из-за мошеннической схемы потеряла квартиру, купленную за 5 млн рублей. Сделка выглядела прозрачной, но бывший владелец жилья изменил свое решение и обратился в суд, чтобы аннулировать договор. По его словам, он стал жертвой обмана и не понимал последствий, когда продавал квартиру.

недвижимоcть
Россия
мошенники
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
