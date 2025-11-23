Многодетную мать лишили квартиры по схеме Долиной

Многодетная мать из Красноярска потеряла квартиру, купленную за 5 млн рублей, в результате мошеннической схемы, передает Telegram-канал SHOT. Сделка выглядела прозрачной, но бывший владелец жилья изменил свое решение и обратился в суд, чтобы аннулировать договор.

53-летняя россиянка утверждает, что все документы были получены от владельца, который проживает в Москве. Сделка проходила под контролем сына женщины, который работает риелтором. Бывший владелец утверждает, что стал жертвой обмана и не понимал последствий, когда продавал квартиру.

В настоящее время многодетная мать обязана выплачивать кредит за новое жилье, при этом она проживает в доме старого фонда, лишившись приобретенной квартиры и средств, потраченных на ее покупку. Эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал подобную схему «эффектом Долиной» и отметил, что более 3 тыс. российских семей пострадали от подобных сделок в 2025 году.

Ранее в Росреестре заявили о необходимости соблюдения прав обеих сторон при решении вопроса о возврате квартиры обманутому продавцу. Замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий подчеркнул, что запись о праве собственности в реестре должна быть аннулирована только после возврата денег.