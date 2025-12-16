Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:30

Захарова отреагировала на сравнение Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном

Захарова: Сальвини точно сравнил Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел точное сравнение между Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом с современными европейскими лидерами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Итальянский политик указал, что у канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона не получится «поставить Москву на колени» так же, как и у их предшественников.

Сравнение точное, вывод бесспорный, — написала дипломат.

Ранее Сальвини заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не РФ, а экономику Европы. По его словам, ограничения «поставили на колени» страны ЕС. Он усомнился, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер Великобритании Кир Стармер, а также Мерц и Макрон могут нанести России серьезный урон, если этого не смогли сделать в свое время Гитлер и Наполеон.

До этого еврокомиссар по энергетике Дана Йергенсен рассказала, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран Евросоюза. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам.

