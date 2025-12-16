Новый год-2026
16 декабря 2025 в 06:49

«На колени»: на Западе раскрыли последствия антироссийских санкций для ЕС

Сальвини: 19 пакетов санкций поставили на колени экономику Европы

Маттео Сальвини Маттео Сальвини Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не РФ, а экономику Европы. По его словам, ограничения «поставили на колени» страны ЕС, передает телеканал Rete4.

Поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев. Поэтому я призываю к осторожности в отношении перевооружения, оружия, — сказал он.

Сальвини усомнился, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем могут нанести России серьезный урон, если этого не смогли сделать в свое время Гитлер и Наполеон.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дана Йергенсен рассказала, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран Евросоюза. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам.

До этого посол России в Мексике Николай Софинский заявил, что санкции Запада обернулись крупными убытками для стран ЕС. Дипломат отметил, что ограничительные меры также стали причиной замедления темпов глобального экономического роста.

Прежде попавшие под санкции Евросоюза предприниматели из России подали иски против объединения и стран-участниц как минимум на €53 млрд. Инвесторы действуют по процедуре разрешения споров между инвесторами и государством.

Италия
санкции
Европа
Россия
