09 декабря 2025 в 16:02

Попавшие под санкции бизнесмены из России подали иски против ЕС на €53 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предприниматели из России, попавшие под санкции Европейского союза, подали иски против объединения и стран-участниц как минимум на €53 млрд, сообщает бельгийская газета Le Soir. По ее информации, инвесторы действуют по процедуре разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS, Investment-Related Suspension Documents).

Уточняется, что целью ISDS является защита прав инвесторов от экспроприаций и национализаций активов. По данным источника, благодаря данной процедуре российские бизнесмены «имеют значительные шансы добиться компенсаций».

Согласно публикации, в настоящее время в европейских юрисдикциях продолжаются разбирательства по 28 таким искам. Большинство российских инвесторов используют процедуру ISDS. При этом только в 2025 году были открыты сразу 13 дел.

Ранее журналисты Financial Times выяснили, что европейские чиновники могут навсегда заблокировать российские активы благодаря одной лазейке в законодательстве. В «условиях серьезных экономических потрясений» ЕС может принимать меры без согласия всех стран объединения.

