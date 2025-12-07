В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда FT: ЕС может навсегда заблокировать активы России без согласия всех стран

Европейские чиновники могут навсегда заблокировать российские активы благодаря одной лазейке в законодательстве, передает Financial Times. По информации журналистов, в «условиях серьезных экономических потрясений» ЕС может принимать меры без согласия всех стран объединения.

Новый законодательный пакет позволит ЕС оставить замороженные российские активы заблокированными навсегда, — отметили журналисты.

Издание отмечает, что любая страна Евросоюза могла «разрушить всю конструкцию» рестрикций и предоставить России доступ к ее активам. Аналитик пояснили, что раньше страны опирались на закон, который предполагает единогласное продление санкций каждые пять месяцев.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация замороженных активов России подорвет основу финансовой системы ЕС и приведет к «самоубийству европейской цивилизации». По его словам, также Евросоюз разрушается неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом.