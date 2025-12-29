Нынешним руководителям стран Евросоюза придется нелегко на следующих выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такой исход — это очевидный факт.

Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко — это очевидно. <…> Насколько европейские граждане могут кого-то «снести» до следующих выборов — вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз, — отметил Песков.

Ранее немецкие СМИ писали, что более трети граждан Германии считают, что правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, вероятно, не доработает до окончания своего срока в 2029 году. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».

Кроме того, сообщалось, что канцлер за неделю потерпел три серьезных политических поражения. Одним из провалов, по данным издания, стала неудавшаяся попытка убедить партнеров по Евросоюзу поддержать план по конфискации замороженных российских активов. Как отмечают журналисты, это ставит под угрозу лидерскую позицию Мерца в Европе.