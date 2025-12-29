Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:00

Песков предрек проблемы лидерам стран ЕС на грядущих выборах

Песков: европейским лидерам придется нелегко на следующих выборах

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нынешним руководителям стран Евросоюза придется нелегко на следующих выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такой исход — это очевидный факт.

Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко — это очевидно. <…> Насколько европейские граждане могут кого-то «снести» до следующих выборов — вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз, — отметил Песков.

Ранее немецкие СМИ писали, что более трети граждан Германии считают, что правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, вероятно, не доработает до окончания своего срока в 2029 году. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти как «очень маловероятные».

Кроме того, сообщалось, что канцлер за неделю потерпел три серьезных политических поражения. Одним из провалов, по данным издания, стала неудавшаяся попытка убедить партнеров по Евросоюзу поддержать план по конфискации замороженных российских активов. Как отмечают журналисты, это ставит под угрозу лидерскую позицию Мерца в Европе.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
оценки
выборы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, что думают в Кремле о прекращении СВО
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.