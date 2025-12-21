Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:19

Мерцу предрекли потерю лидерства в Европе

Bild: Мерц рискует потерять лидерство в Европе из-за конфискации активов России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц потерпел сразу три политических поражения за последнюю неделю, пишет немецкая газета Bild. Одним из них оказалась его неудачная попытка продавить на саммите Евросоюза план по экспроприации замороженных российских активов. По мнению журналистов, Мерц рискует потерять лидерство в Европе.

В вопросе «российских миллиардов» Мерц допустил непостижимые ошибки. <…> Итог ужасный: канцлер пока может позабыть о претензии на свое лидерство в Европе, — говорится в публикации.

Одной из ошибок Мерца журналисты также назвали неудачную попытку добиться подписания соглашения по МЕРКОСУР со странами Южной Америки. Кроме того, поддерживаемый немецким канцлером кандидат Гюнтер Крингс потерпел поражение на выборах руководителя Фонда Конрада Аденауэра.

Ранее опрос показал, что все больше жителей Германии сомневаются, что правительство во главе с Мерцем способно преодолеть проблемы, с которыми столкнулась страна. Участие в исследовании приняли 1003 человека. Среди немцев 40% ожидают, что в дальнейшем их финансовое положение только ухудшится.

Германия
ФРГ
Фридрих Мерц
Евросоюз
Европа
замороженные активы
