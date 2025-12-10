ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 07:33

«Разрушительные последствия»: дипломат указал на вред санкций для всего ЕС

Посол Софинский: антироссийские санкции привели к негативным последствиям для ЕС

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Введенные Западом санкции против России обернулись значительными потерями в странах Европейского союза, заявил посол в Мексике Николай Софинский в авторской колонке мексиканского издания El Economista. По словам дипломата, ограничения также спровоцировали существенное замедление экономического роста по всему миру.

Текущее замедление мирового экономического развития <…> связано, среди прочего, с последствиями незаконных односторонних ограничительных мер. <…> При этом сами инициаторы этих мер также ощутили их разрушительные последствия, — констатировал Софинский.

Он добавил, что с 2022 по 2025 год общие потери от антироссийских санкций достигли €1,6 трлн. При этом больше всего от введенных рестрикций пострадали капиталоемкие и ориентированные на экспорт отрасли.

Ранее попавшие под санкции Евросоюза предприниматели из России подали иски против объединения и стран-участниц как минимум на €53 млрд. Инвесторы действуют по процедуре разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS, Investment-Related Suspension Documents).

Мексика
послы
Запад
Европа
Евросоюз
санкции
