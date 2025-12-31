Вместо бургеров и шаурмы готовлю сочную кесадилью — мексиканский завтрак на скорую руку

Кесадилья — это, по сути, горячий, хрустящий сэндвич, где роль хлеба играют две тортильи, а роль начинки — ароматный фарш с овощами и рекой расплавленного сыра. Обжарка на сухой сковороде запечатывает ее, создавая ту самую золотистую, слегка пузырчатую корочку.

1 болгарский перец нарезаю соломкой, 150 г шампиньонов — пластинками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю перец и грибы 4–5 минут до мягкости. Добавляю 4 ст. л. консервированной кукурузы и 250 г говяжьего фарша. Разбиваю фарш лопаткой, солю, перчу и жарю до полной готовности мяса, около 7–10 минут. Сыр моцарелла (примерно 150 г) натираю на терке. Беру две большие тортильи. На одну половину каждой тортильи насыпаю слой тертого сыра. Сверху распределяю горячую мясную начинку с овощами, оставляя края свободными. Посыпаю начинку еще одним слоем сыра. Накрываю пустой половиной тортильи, формируя полукруг. Разогреваю сухую сковороду (без масла) на среднем огне. Выкладываю кесадилью и обжариваю по 2–3 минуты с каждой стороны, аккуратно переворачивая, пока тортилья не станет золотистой с коричневыми пятнами, а сыр внутри не расплавится. Сразу нарезаю на треугольники и подаю с соусом: сметаной, гуакамоле или сметанно-чесночным соусом.

