Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов

Каждый пятый ребенок в мире сталкивается с проблемой лишнего веса, и эта тенденция влияет на его здоровье на десятилетия вперед. Но борьба начинается не с диет и строгих ограничений, а с понимания причин и изменения образа жизни, которые можно внедрить всей семьей. NEWS.ru пообщался с диетологом и эндокринологом Анастасией Самойловой, которая рассказала об эффективных, безопасных и устойчивых подходах к контролю веса у детей: от сбалансированного питания до активностей и психологической поддержки. Врач объяснила, как превратить здоровые привычки в радость, а не в наказание и какие шаги помогут детям чувствовать себя уверенно в собственном теле.

Основные причины ожирения у детей

Причин ожирения у детей много, но их можно выделить в четыре основные. Первая — это генетические факторы. Если родители страдают от избыточного веса, то вероятность, что их ребенок столкнется с такой же проблемой, возрастает. Согласно исследованиям, при наличии ожирения у обоих родителей вероятность возникновения подобного нарушения у ребенка составляет порядка 80%. При ожирении только у матери — 50%, только у отца — 38%.

Вторая причина — питание. Постоянное переедание может серьезно повлиять на вес. Особенно если ребенок в избытке употребляет легкие углеводы (хлебобулочные изделия, фастфуд) и сладости (газированные напитки, мороженое). Нужно знать, что высококалорийные продукты вызывают привыкание и не покрывают чувство голода, из-за чего хочется есть снова и снова. Также важным фактором является размер порции пищи. Потребление еды в больших объемах в дополнение к частым перекусам калорийными продуктами приводит к избыточному потреблению калорий. Если ребенок ест, отвлекаясь на гаджеты, он переедает, поскольку не концентрируется на процессе и не осознает, когда произошло насыщение. Большой ошибкой является модель поведения, где еда становится наградой или утешением для ребенка в семье.

К третьей причине можно отнести образ жизни. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни, увлечение компьютерными играми и просмотром телевизора непосредственно влияют на вес человека. У грудных детей ожирение может развиваться на фоне перекармливания высококалорийными смесями, нарушения правил введения прикорма.

И, наконец, четвертая причина — заболевания. Нарушения работы щитовидной железы, инсулинорезистентность, гормональные дисбалансы и многое другое могут привести к набору веса. Вот почему при ожирении важно обращаться за помощью к врачу.

Допустимы ли диета и активная нагрузка

В подходах лечения ожирения у детей недопустимы и неэффективны строгие диеты и повышенные физические нагрузки, поскольку организм находится в стадии активного роста и нуждается в полноценном обеспечении энергией и необходимыми микро- и макронутриентами. Кроме того, ограничения приводят к психологическому дискомфорту у ребенка.

Лучший подход — постепенное изменение ежедневных пищевых привычек и плавное увеличение двигательной активности. Также необходим медицинский контроль педиатра и эндокринолога, которые исключат возможные патологии, дефицитные состояния и оценят состояние здоровья ребенка. Следует сократить потребление продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и поваренной соли, нужно чаще употреблять питьевую воду вместо чая и соков. Кроме того, при похудении рекомендуется есть небольшими порциями с увеличенной частотой. Оптимальный режим кормления — пять-шесть раз в день, при этом интервалы между приемами еды не должны превышать трех часов. Последний прием пищи рекомендуется завершать не позднее чем за три-четыре часа до сна.

Выбирать нагрузки необходимо с учетом возраста, уровня подготовленности и состояния здоровья ребенка. Общая рекомендация для детей с ожирением — увеличение ежедневной физической активности до 60 минут в день. Нужно отметить, что нарушение сна способствует изменению производства гормонов, что повышает аппетит. Спать детям нужно не меньше 8--10 часов.

От каких продуктов следует отказаться

Рацион ребенка при ожирении должен быть продуманным и сбалансированным, с необходимым количеством белков, клетчатки, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Следует избегать однозначно вредных и ультрапереработанных продуктов: промышленных сладостей, чипсов, сладких газировок, фастфуда и снеков. Не стоит злоупотреблять колбасными изделиями, жирным мясом, салом, семечками, чрезмерно солеными и острыми закусками, а также соусами, например майонезом.

Основой успешного лечения детского ожирения является постепенность и умеренность. Любые радикальные шаги противопоказаны, важно соблюдать индивидуальный подход с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

Детям с лишним весом стоит чаще давать овощи и зелень. Один раз в два-три дня можно готовить супы на постном, мясном или рыбном бульоне, паровые биточки и котлеты. В рационе должны появиться диетические сыры и обезжиренные кисломолочные продукты, хлеб желательно выбирать из муки грубого помола.

