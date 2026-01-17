Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы

В аномальные морозы следует увеличить потребление белковых и ферментированных продуктов для поддержания иммунитета и терморегуляции, заявил доктор медицинских наук, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педуниверситета Михаил Суботялов. В беседе с ТАСС он пояснил, что основными белковыми продуктами служат молоко, кисломолочные продукты (сыр, творог), бобовые и зерновые продукты.

Из овощей в это время очень полезны заранее заготовленные квашеная капуста и соленые огурцы — хорошие пробиотики, которые положительно влияют на микробиом кишечника и поддерживают иммунитет, защищая организм от инфекционных заболеваний, — рассказал эксперт.

Оптимальная температура еды должна составлять до 40–50 градусов. В этом случае организм не тратит дополнительную энергию на ее усвоение. Особо опасен в морозы алкоголь — он усиливает теплоотдачу, повышая риск переохлаждения, заключил профессор.

Ранее врач службы скорой помощи сети клиник Евгений Шаройко рассказал, что на зимнюю пробежку надо одеваться так, как будто на улице на 10 градусов холоднее, чем на самом деле, — одежда должна быть очень теплой. Он подчеркнул, что при неправильном выборе одежды возможны болезнь или переохлаждение.