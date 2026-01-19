Врач рассказала о пользе подсчета калорий

Подсчет калорий является одним из наиболее эффективных способов контроля веса, рассказала ИА «Время Н» главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она отметила, что такая практика также поможет укрепить здоровье и добиться успехов в спорте.

Правильный баланс калорий улучшает здоровье в целом. Сбалансированное питание снижает риски диабета II типа, сердечных болезней, гипертонии и даже онкологии. Спортсмены отслеживают калории и макронутриенты: бодибилдеры повышают белок для мышц, бегуны — углеводы для выносливости, — рассказала Савицкая.

По словам врача, для того чтобы обрести определенную форму, необходимо узнать свою норму калорий и создать дефицит или профицит — в зависимости от цели. Она призвала использовать специальные приложения для подсчета.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.