Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT Илон Маск призвал не пользоваться ChatGPT из-за сообщений о самоубийствах

Общение с чат-ботом ChatGPT нужно свести к минимуму из-за риска самоубийства, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. Так бизнесмен прокомментировал публикацию о связи использования языковой модели с гибелью подростков.

Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT, — написал Маск.

Реакция последовала после публикации, в которой утверждалось, что взаимодействие с ChatGPT стало причиной девяти смертей. В пяти случаях пользователи якобы покончили с собой после общения с чат-ботом.

Ранее Маск подал иск к компании OpenAI и Microsoft, требуя компенсацию до $134 млрд (свыше 1 трлн рублей). Он обвинил OpenAI в нарушении первоначального некоммерческого устава после заключения эксклюзивного партнерства с Microsoft и настаивает на своей доле в активах. Судебное разбирательство назначено на апрель 2026 года.

До этого еврокомиссар Хенна Вирккунен потребовала от Маска срочно исправить алгоритмы чат-бота Grok, создающего неправомерный контент. Она предупредила, что в противном случае Еврокомиссия задействует в полной мере Закон о цифровых услугах (DSA), по которому уже начато официальное расследование ситуации.