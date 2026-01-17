Маск подал иск против двух IT-гигантов Маск пытается отсудить $134 млрд у OpenAI и Microsoft

Американский бизнесмен Илон Маск подал иск против компаний OpenAI и Microsoft, требуя компенсацию в размере до $134 млрд (свыше 1 трлн рублей), передает агентство Bloomberg. Миллиардер утверждает, что его ввели в заблуждение при создании OpenAI, куда он инвестировал средства: организация заявлялась как некоммерческая, однако позже сменила курс и заключила эксклюзивное партнерство с Microsoft.

Маск требует до $134 млрд от OpenAI и Microsoft, утверждая, что его обманули, когда OpenAI отказалась от некоммерческого устава, — сообщает агентство со ссылкой на материалы дела.

Будучи соучредителем и ранним инвестором, Маск настаивает на своем праве на часть текущих активов компании, стоимость которой сейчас оценивается примерно в $500 млрд (3 трлн рублей). Судебное разбирательство с участием присяжных уже назначено на апрель 2026 года, так как суд отклонил ходатайства ответчиков о досрочном прекращении дела. В OpenAI категорически отрицают все обвинения и заявляют о готовности защищать свою позицию.

