Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:02

Маск подал иск против двух IT-гигантов

Маск пытается отсудить $134 млрд у OpenAI и Microsoft

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский бизнесмен Илон Маск подал иск против компаний OpenAI и Microsoft, требуя компенсацию в размере до $134 млрд (свыше 1 трлн рублей), передает агентство Bloomberg. Миллиардер утверждает, что его ввели в заблуждение при создании OpenAI, куда он инвестировал средства: организация заявлялась как некоммерческая, однако позже сменила курс и заключила эксклюзивное партнерство с Microsoft.

Маск требует до $134 млрд от OpenAI и Microsoft, утверждая, что его обманули, когда OpenAI отказалась от некоммерческого устава, — сообщает агентство со ссылкой на материалы дела.

Будучи соучредителем и ранним инвестором, Маск настаивает на своем праве на часть текущих активов компании, стоимость которой сейчас оценивается примерно в $500 млрд (3 трлн рублей). Судебное разбирательство с участием присяжных уже назначено на апрель 2026 года, так как суд отклонил ходатайства ответчиков о досрочном прекращении дела. В OpenAI категорически отрицают все обвинения и заявляют о готовности защищать свою позицию.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскрыл долгосрочную и амбициозную цель своей космической корпорации. Миллиардер заявил, что конечной миссией SpaceX являются путешествия к другим звездным системам.

Microsoft
суды
Илон Маск
OpenAI
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.