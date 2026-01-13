Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 07:08

Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX

Маск признался, что создание SpaceX было нужно для встречи с инопланетянами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскрыл долгосрочную и амбициозную цель своей космической корпорации. Выступая в Техасе, миллиардер заявил, что конечной миссией SpaceX является превращение сюжетов научной фантастики, подобных «Звездному пути», в реальность, включая путешествия к другим звездным системам.

Маск описал видение будущего, в котором большие космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, доставляя людей на Луну, Марс и другие планеты. Однако кульминацией этого пути, по его словам, должна стать возможность встречи с инопланетными цивилизациями или их обнаружения в глубинах космоса. Это заявление было сделано во время визита на объект SpaceX министра обороны США Пита Хегсета.

Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать «Звездный путь» реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом, — сказал Маск.

Компания была основана в 2002 году. Ее целью назывались коммерческие запуски кораблей.

Ранее Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.

SpaceX
Илон Маск
инопланетяне
цели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая жена Кеосаяна заявила о прибавлении в семье
«Не уйти»: Захарова предупредила Зеленского о плате за убийства журналистов
В Ростовской области назвали последствия атаки ВСУ на Таганрог
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев
Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем
Регионы Украины ликовали после удара «Орешником» по Львову
Россиянам объяснили, какой режим душа снизит затраты воды на треть
Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут
Бреши в обороне, пушечное мясо в рядах ВСУ: новости СВО к утру 13 января
В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии
В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ
Нутрициолог развеяла устоявшийся миф о пользе овощных чипсов
«Уже не по силам»: Пушков констатировал утрату США мирового господства
Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 января: инфографика
Юрист объяснил, как безопасно давать деньги в долг
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 января
Российский хоккеист помог «Монреалю» разгромить «Ванкувер» в НХЛ
Свыше 10 БПЛА атаковали российские регионы посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.