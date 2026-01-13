Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX Маск признался, что создание SpaceX было нужно для встречи с инопланетянами

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскрыл долгосрочную и амбициозную цель своей космической корпорации. Выступая в Техасе, миллиардер заявил, что конечной миссией SpaceX является превращение сюжетов научной фантастики, подобных «Звездному пути», в реальность, включая путешествия к другим звездным системам.

Маск описал видение будущего, в котором большие космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, доставляя людей на Луну, Марс и другие планеты. Однако кульминацией этого пути, по его словам, должна стать возможность встречи с инопланетными цивилизациями или их обнаружения в глубинах космоса. Это заявление было сделано во время визита на объект SpaceX министра обороны США Пита Хегсета.

Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать «Звездный путь» реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом, — сказал Маск.

Компания была основана в 2002 году. Ее целью назывались коммерческие запуски кораблей.

Ранее Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.